Takie podwyżki dostaną emeryci. Niektórzy nawet 400 zł netto [TABELA]

- Waloryzacja procentowa jest sprawiedliwa. A to dlatego, że zachowuje zasadę powiązania emerytury z wysokością odprowadzonych składek. Im więcej odłożyłeś tym więcej masz. Równy procent waloryzacji odpowiednio podnosi emeryturę każdemu. Natomiast rozwiązania kwotowe są krzywdzące dla tych co odkładali więcej składek. Kwotowa waloryzacja to przejaw populizmu emerytalnego - przekonuje dr Wojewódka.