Tyle nauczyciele zarobią na maturach. MEN ujawniło stawki

Do 2022 r. egzaminator otrzymywał za sprawdzenie i ocenienie jednej pracy 0,923 proc. minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela dyplomowanego z przygotowaniem dynamicznym. To oznacza, że za jeden arkusz nauczyciel dostawał 38,99 zł brutto. Po zamianach wskaźnik wzrósł do 1,15 proc., czyli stawka wzrosła do 48,58 zł za arkusz.