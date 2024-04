Tyle stracisz na zmianach w zleceniach. Mamy tabelę

Juszczyk zwraca też uwagę, że choć pełne oskładkowanie każdej umowy zlecenia zwiększy wpływy do budżetu, finalnie może zniechęcić do podjęcia dodatkowych zajęć zawodowych. - Takie działanie może zniechęcić Polaków do podejmowania dodatkowych aktywności zawodowych - uważa.