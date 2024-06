Tyle zarabia kierownictwo Biedronki. Niebagatelne kwoty

W sumie w 2023 roku Biedronka otworzyła 203 nowe sklepy. Uwzględniając to, że doszło też do zamykania placówek, sieć powiększyła się o 174 sklepy. "Biedronka utrzymała silną dynamikę handlową przez cały rok i osiągnęła lepsze wyniki niż rynek, i to biorąc pod uwagę agresywną konkurencję" - skomentowało Jeronimo Martins w raporcie.