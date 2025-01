Rolników czeka wizyta w urzędzie. Chodzi o prawo jazdy. Wysokie kary

W latach 2028-2033 posiadacze bezterminowych praw jazdy w Polsce będą zobligowani do wymiany dokumentów na nowe z określonym limitem ważności. Dotyczy to około 15 milionów posiadaczy takich uprawnień. Wprowadzenie nowych przepisów wynika z potrzeby ujednolicenia systemu oraz ustalenia terminów ważności wydawanych praw jazdy.

Dla osób z kategorią B lub B+E, uprawniających do prowadzenia ciągnika rolniczego, procedura wymaga dostarczenia aktualnej fotografii, kopii dotychczasowego prawa jazdy oraz wypełnionego wniosku do starosty. Koszt wystawienia nowego dokumentu wynosi 100,50 zł. Takie same zasady odnoszą się do kategorii AM, A1, A2, A, B1 i T.