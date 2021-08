Tysiące złotych podwyżek dla polityków. Emeryci oburzeni

Dla porównania "Fakt" zwraca uwagę na to, że uposażenie poselskie to 80 proc. wynagrodzenia podsekretarza stanu. Do końca lipca poselska i senatorska pensja wynosiła 8016,64 zł miesięcznie. Od 1 sierpnia już wynosi 12 826,56 zł brutto. Czyli podwyżka dla posła i senatora zawodowego wynosi aż 4809,92 zł miesięcznie.