Uber wszedł do Zakopanego. Tyle kosztował przejazd na Krupówki

Czy wejście Ubera do Zakopanego będzie oznaczało rewolucję na lokalnym rynku taksówkowym? Póki co, serwis fly4free.pl pokazał zrzut ekranu z aplikacji, na którym znajduje się trasa z Dworca PKP na Krupówki. Cena nie należy do najniższych. Za pokonanie nieco ponad kilometra drogi Uber życzył sobie 28 zł i to już po zastosowaniu 20 proc. zniżki.