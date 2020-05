WP Finanse Poczta TV ONLINE Program TV Menu Promocje

Najnowsze Popularne Przejdź na Promocje Kombinują Czy to się opłaca? Tu zarobisz To jest nowe #DZIEJESIE Najnowsze Popularne pko bp + 1 ubezpieczenie samochodowe Krzysztof Mirończuk 5 godzin temu Ubezpieczenie samochodu przez Internet. Szybko, bezpiecznie i taniej Coraz częściej ubezpieczenie samochodu w Europie sprzedawane jest przez internet. W Polsce już co trzeci z nas szuka oferty ubezpieczenia w sieci. Jest nie tylko wygodniej, ale też taniej – szczególnie gdy polisy zaczęły sprzedawać banki. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Odwiedź Money.pl na Insta new tab Ubezpieczenie samochodu przez Internet. Szybko, bezpiecznie i taniej (Unsplash.com) Artykuł powstał we współpracy z PKO Bankiem Polskim. Pamiętam dzień, w którym kupiłem pierwszy samochód. Wydałem na niego wszystkie oszczędności, był – ogólnie mówiąc – nie najmłodszy i w nie najlepszej kondycji. Dla mnie był jednak najlepszy i bardzo drogi. Postanowiłem więc go dobrze ubezpieczyć. Trafiłem na agenta ubezpieczeniowego, od którego otrzymałem wtedy tylko jedną ofertę z komentarzem, że "inne są gorsze". A na moje pytanie o jakieś porównanie, padło "wszystkie są właściwie takie same, a ta jest najtańsza, więc nie ma co marudzić". To był pierwszy i ostatni raz, kiedy kupiłem ubezpieczenie samochodu w ten sposób, nie mając właściwie wyboru w tym, co kupuję. Zdałem sobie jednak wówczas sprawę, że na przyszłość chcę mieć możliwość porównania warunków i spośród nich wybrać te, które są najlepsze dla mnie. Czasy się zmieniły i dziś w podobnej sytuacji mogę wszystko dokładnie przeczytać i porównać. I wybrać to, co dla mnie najlepsze. Lubię mieć możliwość wyboru i gdy się już decyduję na konkretną ofertę, wiedzieć jakie warunki oferuje konkurencja ubezpieczeniowa. Dziś jeszcze okazuje się, że mogę kupić ubezpieczenie przez Internet – co mi akurat bardzo pasuje. Po polisę coraz chętniej online Raporty wiodących firm konsultingowych badających europejski rynek ubezpieczeniowy pokazują rosnący udział kanałów cyfrowych jak Internet, czy usługi mobilne w transakcjach ubezpieczeniowych. Zarówno przy pozyskiwaniu informacji nt. ubezpieczeń, jak i przy samym zawieraniu ubezpieczenia online. Firma McKinsey w swej analizie wskazuje przykłady rynków europejskich, gdzie udział sprzedaży polis bezpośrednio przez ubezpieczycieli (tzw. direct) w kanałach zdalnych jest najwyższy: Niemcy: 36 proc., Włochy: 48 proc. a w Anglii nawet 53 proc. polis kierowcy zawierają online. W Polsce wciąż ten udział jest mniejszy, jednak podążamy tym samym torem. Polscy kierowcy coraz częściej doceniają wygodę i atrakcyjne warunki cenowe ubezpieczeń oferowanych w sieci. Analityc firmy EY w swoim opublikowanym niedawno raporcie „Jak Polacy kupują ubezpieczenia” wskazuje na powody, dla których klienci wybierają kanał internetowy przy zakupie ubezpieczenia. I tak w przypadku klientów preferujących zakup polisy online, głównym powodem takiego zamknięcia transakcji jest dla 46 proc. klientów wygoda oraz dla 38 proc. lepsza cena. Chcemy porównywać Wygoda zatem to jedno. Za to już same warunki ubezpieczenia najlepiej porównać w różnych towarzystwach ubezpieczeniowych zanim zdecydujemy się na zakup polisy. Dobrze też byłoby to zrobić w jednym miejscu… Coraz częściej kupujemy ubezpieczenia w banku Okazuje się, że dobrym miejscem do zakupu ubezpieczenia jest bank. Od dawna jesteśmy przyzwyczajeni do obecności ubezpieczeń w banku przy kredycie, pożyczce, rachunku bankowym, czy karcie. Obecnie możemy w banku zupełnie komfortowo wybrać i zawrzeć też najpowszechniejsze ubezpieczenia, jak obowiązkowe OC posiadacza pojazdu, NNW, czy autocasco lub car assistance. Spośród wielu dostępnych w Internecie platform na szczególną uwagę zasługuje ta należąca do największego banku w Polsce, jakim jest PKO Bank Polski. Bank ten we współpracy z wiodącymi towarzystwami ubezpieczeniowymi oferuje możliwość zakupu polisy. Mamy więc powszechnie oczekiwaną możliwość porównania kilku ofert w jednym miejscu oraz, co również wielu z nas doceni, możemy to wszystko zrobić również przez Internet w ramach swojego serwisu bankowości elektronicznej i mobilnej. Dlaczego akurat tam? Bo najprościej i najszybciej – zaraz po wyborze oferty można ją opłacić z konta w PKO Banku Polskiego, a więc całość transakcji zamyka się w jednym systemie, bez konieczności wypełniania dodatkowych formularzy. Można też zapłacić przelewem z innego banku.

Bank działa tutaj jako agent ubezpieczeniowy – dzięki umowom z ubezpieczycielami może oferować ich produkty, dopasowane do potrzeb swoich klientów. PKO współpracuje z firmami: AXA, Benefia (marka Compensa), Proama (marka Generali), InterRisk, Link4 oraz z firmą z własnej Grupy – PKO Ubezpieczenia. Klient ma do dyspozycji obowiązkowe OC z Zieloną Kartą a także popularne polisy AC, NNW i Car Assistance – z czego każda w trzech wariantach. Każdy z tych wariantów u różnych ubezpieczycieli oferowanych w PKO jest ujednolicony pod względem zakresu ochrony. Dzięki temu można dokonać łatwego wyboru optymalnej dla siebie opcji w najkorzystniejszej cenie. - Tym, co szczególnie wyróżnia ofertę PKO Banku Polskiego spośród innych na rynku, jest możliwość zakupu, w ramach jednego pakietu, polis pochodzących od różnych ubezpieczycieli – można wybrać polisę OC u jednego ubezpieczyciela, a AC u innego i całość opłacić jednym przelewem. Taką wygodę doceniają nasi klienci. – mówi Marcin Olszewik, szef platformy ubezpieczeń komunikacyjnych w PKO Banku Polskim. Warto też zainteresować się ofertą ubezpieczenia car assistance. Dzięki temu zapewnimy sobie pomoc w nieoczekiwanej sytuacji podczas podróżowania naszym autem. Także, gdy tej podróży nie możemy rozpocząć, choćby w przypadku awarii naszego akumulatora. Lub gdy np. zatrzaśniemy kluczyki w aucie i wielu innych zdarzeniach na drodze. Kupowanie ubezpieczeń w PKO Banku Polskim wciąż zyskuje na popularności. Do końca kwietnia klienci kupili 100 tysięcy polis, a bank przewiduje, że w ciągu najbliższych 2 lat liczba ta wzrośnie do pół miliona. Jak kupić polisę w banku? Najwygodniej za pomocą bankowości internetowej i mobilnej. Najpierw logujemy się standardowo do iPKO lub IKO i wybieramy odpowiednią opcję w zakładce Ubezpieczenia. Wpisujemy dane samochodu – w tym numer rejestracyjny, wiek, przebieg, informacje o właścicielach i inne. Określamy, jaki produkt nas interesuje – OC, AC czy pakiet ubezpieczeń. Po wypełnieniu formularza system automatycznie porównuje i pokazuje wyliczony koszt ubezpieczeń, zaznaczając opcję najkorzystniejszą cenowo. Na tym etapie dokonujemy porównania poszczególnych wariantów i cen. Teraz wystarczy zaznaczyć swój wybór, ewentualnie uzupełnić zakup o ubezpieczenie NNW i car assistance. Kolejny krok to zatwierdzenie zakupów i płatność. Można ją zrealizować od razu online z własnego konta w PKO BP lub przelewem z innego konta. Otrzymamy wtedy numer rachunku, na jaki trzeba dokonać wpłaty w ciągu 7 dni od daty rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej. Wszystkie potrzebne dokumenty są przesyłane na nasz adres e-mail. Jeśli z jakichś powodów nie chcemy lub nie możemy kupić polisy przez bankowość internetową lub mobilną – zawsze można zadzwonić na infolinię banku i w ten sposób załatwić sprawę lub po prostu udać się do oddziału banku.

Dodajmy, że w PKO Banku Polskim można kupić polisę nawet 6 miesięcy przed zakończeniem obowiązywania obecnej polisy. Polisa w aplikacji wraz z numerem alarmowym Po zakupie ubezpieczenia w PKO Banku Polskim nie musimy wozić w samochodzie potwierdzenia zawarcia umowy i potwierdzenia przelewu. Do wszystkich tych danych w razie potrzeby mamy dostęp w aplikacji IKO. Dodatkowym ułatwieniem jest możliwość bezpośredniego połączenia się z centrum alarmowym danego ubezpieczyciela przez aplikację IKO. W przypadku szkody wystarczy po prostu wcisnąć ikonę słuchawki w odpowiednim miejscu w aplikacji. Artykuł powstał we współpracy z PKO Bankiem Polskim.