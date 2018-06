Uboczne skutki zakazu handlu w niedzielę. Zgłosił kradzież auta i dostał zarzuty

Mężczyzna, który zgłosił kradzież auta, dostał zarzuty i grozi mu 8 lat więzienia. Wpadł, ponieważ twierdził, że samochód ukradziono sprzed galerii handlowej. Ta była jednak zamknięta, bo była to niehandlowa niedziela.

Dopytywany przez funkcjonariuszy, stwierdził, że przyjechał do stolicy na zakupy, a auto pozostawił na parkingu podziemnym jednego z centrów handlowych. Jak przekonywał, kiedy wrócił do samochodu po kilku godzinach, pojazdu już nie było.

"Problem w tym, że akurat ta niedziela, kiedy mężczyzna przyjechał do Warszawy, była dniem wolnym od handlu, a co za tym idzie, galeria była nieczynna" - pisze policja.

Jak podkreślono w komunikacie, funkcjonariusze od początku bardzo sceptycznie podeszli do tego, co zeznał mężczyzna. To, co mówił, nie było spójne.