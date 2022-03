Uchodźcy w Polsce. "Pomoc natychmiastowa niedługo przestanie być potrzebna"

- Musimy pamiętać, że taka pomoc to nie jest szybki bieg, to jest maraton. Taka pomoc zajmie lata. Samo rozminowywanie terenu Ukrainy szacuje się na dwa lata. Pamiętajmy, że wiele osób będzie musiało zostać w Polsce do czasu przywrócenia niektórych usług w Ukrainie, bo po prostu nie będą miały do czego wracać. Pomoc efektywna to nie jest pomoc pospieszna i wypełniona emocjami, chociaż one się w nas kłębią. Musimy podchodzić do niej z chłodną głową - powiedziała w programie "Money. To się Liczy" Helena Krajewska z Polskiej Akcji Humanitarnej.