Ucieczka na L4 może być słabym pomysłem, jeśli to tylko wybieg. ZUS kontroluje chorowitków

W marcu ZUS zarejestrował ponad 3 mln zwolnień lekarskich z tytuły choroby własnej, opieki nad dzieckiem lub innym członkiem rodziny. Jak podaje "Dziennik Gazeta Prawna", to o 36 proc. więcej niż w lutym.

Ale mało tego. W porównaniu do marca ubiegłego roku liczba zwolnień wzrosła jeszcze bardziej, bo o 46,3 proc., dodaje dziennik.

"DGP" podaje też, w którym dniu marca wystawiono rekordową liczbę zwolnień: 274,5 tys., co stanowiło 10 proc. zwolnień w całym miesiącu. Był to 16 marca, dzień, w którym rząd oficjalnie zamknął żłobki, przedszkola i szkoły. Dane nie obejmują tzw. dodatkowych zasiłków opiekuńczych na dziecko, wprowadzonych 8 marca.

Powód większej liczby zwolnień jest łatwy do wytłumaczenia. Z jednej strony to obawa przed koronawirusem - na objawy byli wyczuleni i pacjenci, i lekarze. Kto miał problemy zdrowotne, nawet inne, korzystał z porady lekarskiej. Z drugiej strony chodziło o ekonomiczne skutki pandemii - pracownicy zaczęli bać się o swoje miejsca zatrudnienia i by chronić się przed ewentualnym zwolnieniem uciekali na L4.