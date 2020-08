Uciekł z kwarantanny przez okno. Dogonił go policjant na pożyczonym rowerze

Sobota, godz. 15, okolice jednego z krakowskich hoteli. W jednym pokoju przebywa grupa Ukraińców, którzy muszą odbyć kwarantannę po przyjeździe do Polski. W drugim - policjanci. Też na kwarantannie.

W tym samym czasie, do grupy Ukraińców przyszedł gość. Gdy dowiedziała się o tym ochrona, wezwała policję. Mężczyzna postanowił uciec przez okno po linie.

I pewnie by mu się to nie udało, bo jak wynika z policyjnego komunikatu, uciekinier był szybki, a "dystans, jaki dzielił obu mężczyzn powiększał się", ale z pomocą przyszedł mieszkaniec Krakowa, który widząc co się święci, pożyczył funkcjonariuszowi rower.