Nagła zmiana planów w sprawie dworca. Decyzję podjęto w nocy

W podziemnym przejściu spotykamy Mikołaja, który przyszedł zrobić transmisję na żywo na YouTube z dziewiątego podejścia do otwarcia dworca. – Nie ma co nagrywać, a szkoda – mówi młody mężczyzna i dodaje: – To już kolejna taka sytuacja. Miało być wielkie, huczne otwarcie – i co? To już dziewiąty raz, gdy je odwołano! Może złośliwi powiedzą: do dziesięciu razy sztuka, parafrazując znane powiedzenie.