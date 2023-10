UE wprowadza nowy zakaz. Nie będzie można kupić popularnego produktu

Zwolennicy brokatowych kosmetyków do makijażu nie mają jednak powodów do zmartwień, bowiem produkty do makijażu, warg i paznokci zostaną objęte nowymi zasadami stopniowo. Do 16 października 2027 r. będzie można sprzedawać brokat obecny w produktach spłukiwanych, do 16 października 2029 r., w produktach niespłukiwanych, natomiast aż do 16 października 2035 r., na półkach w sklepach dostępny będzie brokat obecny w produktach do makijażu, ust i paznokci.