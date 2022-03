Ukraina to dla Putina za mało. Patrzy w kierunku Afryki

– Ramiona rosyjskie nie są aż tak szerokie, żeby Afrykę objąć. Nawet jeśli Rosja planowała stworzyć sobie z Afryki alternatywę dla rynku europejskiego, to się nie uda. Przy tym wolumenie handlowym w wysokości ok. 20 mld dolarów nie ma szans na to, by Rosja zrównoważyła sobie straty wynikające z nakładanych na nią sankcji.