Ukraińcy masowo sprowadzali auta. Zniesienie opłat trzeba było cofnąć

Gigantyczne korki na granicy

Kolejka samochodów w Zosinie liczyła około 12 kilometrów i sięgała do miejscowości Husynne. W sznurze aut oczekujących do odprawy czekali głównie Ukraińcy, którzy sprowadzają do swojej ojczyzny auta zakupione na terenie Unii Europejskiej.