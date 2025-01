Ukraińcy wyjeżdżają do Niemiec. Te landy wybierają najczęściej

Unijne dane pokazują, że na koniec 2024 r. Niemcy stały się głównym kierunkiem dla uchodźców z Ukrainy, wyprzedzając Polskę. Główne powody to atrakcyjniejszy rynek pracy i lepsze świadczenia socjalne, co skutkuje dalszą emigracją. Oto, które landy do życia wybierają najczęściej.