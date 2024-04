Zmiany w 800 plus dla uchodźców z Ukrainy. Znamy szczegóły

Zmiany w 800 plus

Jedną z najważniejszych zmian jest uzależnienie przyznawania świadczenia wychowawczego od realizacji obowiązku szkolnego. Chodzi o tzw. 800 plus. Zgodnie z propozycją, świadczenie to otrzymają osoby zamieszkujące z dzieckiem na terytorium RP w przypadku, gdy dziecko realizuje odpowiednio obowiązek przygotowania przedszkolnego albo obowiązek nauki, chyba że dziecko jest w wieku, w jakim obowiązki te go nie dotyczą lub zostały mu odroczone.