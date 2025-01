Ukraińcy wyjeżdżają z Polski. Masowo migrują do tego kraju

Najnowsze dane Eurostatu pokazują znaczący wzrost liczby Ukraińców opuszczających Polskę na rzecz Niemiec. Jakie są przyczyny tego trendu i jaki ma to wpływ na inne kraje Europy?

Według danych Eurostatu Niemcy stały się obecnie głównym miejscem docelowym dla uchodźców z Ukrainy w Europie, wyprzedzając Polskę o ponad 150 tys. osób. W kraju tym przebywa już ponad 1,14 miliona Ukraińców, co stanowi 27,2 proc. wszystkich osób objętych tymczasową ochroną w Unii Europejskiej.

Ukraińcy omijają Polskę

To największy odsetek wśród państw członkowskich. Tymczasem Polska odnotowała spadek liczby Ukraińców do 983 880 osób, co mniej niż 1 milion. Na trzecim miejscu w rankingu znalazły się Czechy, gdzie mieszkało 379 tys. ukraińskich uchodźców.

Zmiany te odzwierciedlają szerszy trend, gdzie liczba uchodźców z Ukrainy w Europie Zachodniej i Południowej konsekwentnie rośnie. Polska, będąca początkowo głównym krajem przyjmującym, zanotowała spadek liczby osób objętych ochroną od 2022 roku, kiedy to liczba ta przekraczała 1,3 miliona.

W październiku 2024 roku w Unii Europejskiej wydano 63 530 nowych decyzji o przyznaniu ochrony tymczasowej, co oznacza spadek o 3,7 proc. w stosunku do września. Niemcy, Hiszpania i Słowacja wydały najwięcej nowych decyzji, w przeciwieństwie do Polski, Czech i Włoch, gdzie odnotowano największy spadek.