Ukryty dług Polski. Gowin: jak odchodziłem z rządu, wynosił 200 mld zł

- Nie inwestuję w obligacje Skarbu Państwa, choć jest to rozwiązanie godne polecenia – powiedział w programie "Newsroom WP" Jarosław Gowin. – Odnosząc się do afery wokół osoby Mateusza Morawieckiego, powiem, że to dobrze, co do zasady, że premier inwestuje w obligacje kraju, którym kieruje. Problem jest taki, że jeszcze jesienią ubiegłego roku wszystkich zapewniał, mnie także, że wysokiej inflacji nie będzie, choć sam inwestował pieniądze w obligacje indeksowane inflacją. To jest nieszczęśliwa koincydencja. Martwi mnie także ukryty dług Polski. Kiedy odchodziłem z rządu, on wynosił 200 mld zł. Myślę, że dziś jest już nawet o połowę wyższy.

