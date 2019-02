Ulga meldunkowa. Urząd skarbowy zwraca zmyślony podatek

Skorzystanie z ulgi meldunkowej okazało się dla wielu osób pułapką. Fiskus naliczał im podatek za brak mało ważnego dokumentu. Skarbówka w końcu przyznała, że był to błąd. Poszkodowani odzyskują teraz pieniądze z odsetkami.

Ulga dotyczyła mieszkań kupionych w latach 2007-2008. Skarbówka wiedziała gdzie i jak długo lokatorzy mieszkali. Oświadczenia nie były więc potrzebne. Mimo to fiskus wykorzystał fakt, że wiele osób nie doniosło dokumentów i zaczął wzywać ich do zwrotu podatku. Często pięć lat wstecz, bo pozwalają na to przepisy.