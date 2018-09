Unia Europejska zalewana podróbkami. Chiny niechlubnym liderem zestawienia

Chiny pozostają największym dostarczycielem podróbek, które trafiają do Unii Europejskiej. Z najnowszego raportu Komisji Europejskiej wynika, że na zewnętrznej granicy wspólnoty w ciągu roku zatrzymano towary warte ponad 580 ml euro.

Podrobiona żywność stanowiła 24 proc. wszystkich zatrzymanych produktów, zabawki odpowiadały za 11 proc., papierosy za 9 proc., a ubrania – 7 proc. Większość, bo ponad połowa podróbek trafia do Europy drogą morską. Co siódmy podrobiony artykuł na teren UE przyleciał. Kurierów i pocztę wykorzystuj się do przesyłania co dziesiątego zakwestionowanego produktu. Ten ostatni sposób był najpopularniejszy w przypadku butów, ubrań czy torebek zamawianych online.