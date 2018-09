Na pewno wiesz, co jesz? Możesz nie zdawać sobie sprawy, jak cię oszukują na żywności

Producenci żywności nie mają dla nas litości. Aby być świadomym konsumentem, trzeba znać się na chemii, mieć lupę do czytania etykiet i dużo czasu. Wielu z nich skrzętnie ukrywa prawdę o swoich wyrobach. Oto, jak szybko i bezboleśnie jej dociec.

Smarowidła to siedlisko patologii

W ostatnim z przeprowadzonych w tym roku badań JHARS stwierdziła sporo nieprawidłowości. Najwięcej dotyczyło różnych marek masła i margaryny. Najczęściej fałszowane jest masło. Aż jedna czwarta tłuszczów do smarowania nie trzymała norm jakościowych. Dobra wiadomość jest taka, że tym akurat trudno się zatruć, a zwiększona zawartość wody w maśle lub margarynie może zaszkodzić co najwyżej kieszeni (bo dużo płacimy, a nie dostajemy takiego produktu, jakiego możemy się spodziewać).

Mięsko tylko od babuni

Mistrzowie autoprezentacji

Niektórzy producenci żywności nie tylko chętnie pomijają to, co w składzie się znajduje, ale i skwapliwie uwydatniają zawartość tego, co w nim być musi. Lub brak tego, co zakazane. Przykładem świeci producent margaryny, który nie omieszkał pochwalić się minimalną, ale jednak, zawartością masła (poniżej 3 procent). Sęk w tym, że – jak podkreślają kontrolerzy JHARS – według definicji i przepisów margaryna i tak powinna zawierać do 3 proc. tłuszczów mlecznych, czyli de facto masła.