Unikalne główki odkryte w katedrze. Oto do czego służyły

Od wiosny olsztyńska katedra św. Jakuba przechodzi kompleksową renowację wnętrz, pierwszą od zakończenia II wojny światowej. Zespół konserwatorski wiedział, że w kościele są główki używane jako konsole sklepienne (elementy podpierające sklepienia), o których wcześniejsze badania wskazywały, że są one zdobione kolorowym szkliwem. Przez lata przemalowano je jednak farbami. Tylko jeden badacz wspomniał o główkach, zaznaczając, że są one polichromowane. Jakub Polak, konserwator zabytków i kierownik projektu, wyjaśnił, iż dotychczas nikt nie wiedział o kolorowym szkliwie, ponieważ brakowało dowodów na to.