UOKiK: miała być ulga od długu, jest problem. Klienci wprowadzeni w błąd

"Kolejny zarzut dotyczy możliwości doprowadzenia do utraty środków wpłacanych przez konsumentów w celu spłaty długów, z których kancelaria potrąca sobie różne opłaty" - dodał. Zaznaczył, że klienci kancelarii to grupa "szczególnie wrażliwych konsumentów". Ocenił, że spółka zamiast pomóc im wydostać się ze spirali zadłużenia, może przyczyniać się do pogorszenia ich sytuacji finansowej.