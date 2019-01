UOKiK ostrzega przed firmą ze świętymi w nazwie. Naciąga seniorów ma drogie pakiety medyczne

Posługują się takimi nazwami jak Centrum Medyczne Świętego Franciszka czy też Świętego Jakuba, wabią starsze osoby bezpłatnymi badaniami, a potem wciskają im drogie pakiety medyczne. UOKiK ostrzega przed spółką CMSE. "Badania przeprowadzają handlowcy, nie ulegajmy presji".

CMSE kieruje ofertę głównie do starszych osób. Namawia na zakup drogich pakietów medycznych, które rzekomo mają zapewnić szybki dostęp do badań i wizyt lekarskich.

- Apeluję do seniorów, żeby byli ostrożni, gdy dostają zaproszenia na bezpłatne badania medyczne - mówi Marek Niechciał, prezes UOKiK. - Często jest to pretekst, aby przyciągnąć ich na pokaz handlowy i skłonić do zakupu drogich i niepotrzebnych produktów lub usług - wyjaśnia.