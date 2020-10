UOKiK wziął pod lupę proszki do prania kolorów. Sprawdź, który z nich jest najlepszy

UOKiK wybrał proszki do badania, kierując się opinią Inspekcji Handlowej. Analiza trwała od sierpnia do września i proszki przeszły w sumie 290 testów, podczas których uzyskano 7450 różnych wyników cząstkowych. Pod lupę wzięto marki takie jak Ariel, Bryza, Dosia, E, Filip, Persil, Rex, Persil, Vizir.

Więcej obostrzeń w sklepach? Branża szykuje się na zmiany

Co prawda daleko za Persilem, ale całkiem nieźle wypadły też Bryza "Lanz Expert Mix Color" oraz Rex "3x Działanie Kolor skoncentrowany". Oba produkty dobrze radzą sobie z utrzymaniem kolorów oraz mają dobrze oceniany stosunek jakości do ceny - kolejno 0,51 zł i 0,52 zł to koszty za jedno pranie.

A który produkt wypadł najgorzej? UOKiK wskazuje na proszek marki E "Active-6 Enzym do koloru intensywna świeżość", który pochodzi od tego samego producenta, co zwycięzca Persil. Za jedno pranie proszkiem E zapłacimy 0,50 zł, także wydaje się to stosunkowo niedużo. Produkt jednak dostał najniższe noty w radzeniu sobie z usuwaniem plam, a to przełożyło się na niską punktację w kategorii jakość do ceny.