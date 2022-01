URE: indywidualni odbiorcy gazu powinni być rozliczani według taryfy

"Należy przy tym podkreślić, że takie przypadki należą do zdecydowanej mniejszości w naszym kraju, bowiem znaczna większość odbiorców w gospodarstwach domowych posiada indywidualne liczniki. Oznacza to, że w przeważającej części stroną umowy ze sprzedawcą gazu są indywidualni odbiorcy, a jedynie niewielka część odbiorców jest "zaopatrywana" na zasadach przewidzianych w prawie energetycznym przez właścicieli lub zarządców budynków wielolokalowych (wtedy to ten podmiot jest stroną umowy ze spółką obrotu)" - wskazano w komunikacie.