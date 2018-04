Urząd skarbowy rozliczy za nas PIT. O północy mija termin składania wniosków

Chcesz, by urzędnicy skarbówki rozliczyli za ciebie podatki? Masz na to ostatnią szansę. Jeszcze tylko dziś możesz skorzystać z tej możliwości. Nie trzeba pisać żadnego wniosku, podania czy wysyłać dokumentów do urzędu – wszystko załatwiamy elektronicznie.

Zlecenie urzędowi skarbowemu dokonania za nas rozliczenia jest bardzo łatwe i nie powinno zając więcej niż kilka minut. (123RF.COM)

Do 30 kwietnia musimy rozliczyć podatek dochodowy za poprzedni rok. W tygodniu poprzedzającym koniec terminu możemy się spodziewać ogromnych kolejek w urzędach pocztowych, ale te kolejki i tak będą krótsze niż jeszcze kilka lat temu. To nie dlatego, że ludzie dają sobie więcej czasu na dokonanie rozliczenia. Wciąż mamy tendencję do tego, by nieprzyjemne obowiązki odkładać na ostatnią chwilę). Rośnie jednak liczba osób, które rozliczają się przez internet.

W 2017 r. z możliwości elektronicznego rozliczenia się skorzystało ponad 7 mln podatników.

Bez wychodzenia z domu możemy nie tylko złożyć zeznanie, ale też zlecić urzędnikom dokonanie za nas rozliczenia. Zajmuje to kilka minut i nie wymaga posiadania profilu zaufanego. Logujemy się dokładnie tak samo, jak gdybyśmy chcieli dokonać rocznego rozliczenia.

Kilka minut, zero matematyki

Aby poinformować urząd, że chcemy przekazać mu dokonanie rozliczenia, musimy wypełnić wniosek PIT-WZ. Jest dostępny na przykład na Portalu Podatkowym, w systemie e-Deklaracje.pl lub podatnik.info.

Można także skorzystać z bankowości elektronicznej (znajduje się to w ofercie większość banków i SKOK-ów).

Z możliwości zlecenia rozliczenia urzędowi mogą skorzystać nawet ci podatnicy, którzy uzyskali dochody od więcej niż jednego pracodawcy czy zleceniodawcy. System uwzględnia też ulgi i odliczenia (np. na dzieci). Można rozliczać się indywidualnie lub z małżonkiem. Program umożliwia przekazanie na rzecz jednej organizacji pożytku publicznego (OPP) 1 proc. podatku.

Po zalogowaniu się do systemu zostaniemy poproszeni o wskazanie, ile rozliczeń za poprzedni rok ma podatnik. Następnie wpisujemy nazwy poszczególnych firm, które wystawiły PIT-y i uzupełniamy wskazane rubryki. System sam wszystko zlicza.

Podpisanie wniosku

Wniosek PIT-WZ można podpisać na cztery sposoby:

- elektronicznym podpisem kwalifikowanym,

- profilem zaufanym,

- kwotą przychodu wykazaną w zeznaniu za rok poprzedni,

- przy użyciu danych uwierzytelniających, stosowanych przez bank krajowy albo SKOK.

W ciągu maksymalnie 5 dni skarbówka prześle na podany adres poczty elektronicznej e-mail z linkiem do sporządzonego zeznania podatkowego za 2017 r.

Po kliknięciu w link oraz wprowadzeniu kodu otrzymanego wraz z linkiem uzyskamy do swojego zeznania podatkowego na Portalu Podatkowym.

Gdy wszystko się zgadza, możemy zaakceptować wygenerowane zeznanie. Jeśli nie, odrzucamy je. Termin na takie działanie upływa 30 kwietnia 2018 r. Jeżeli podatnik nic nie zrobi, zeznanie zostanie automatycznie zaakceptowane.