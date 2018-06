USA się izoluje. UE szuka nowych rynków zbytu

Wprowadzone przez USA cła na stal i aluminium z UE zmuszają Wspólnotę do szukania nowych rynków zbytu w Ameryce Południowej.

Prowadzona przez prezydenta USA Donalda Trumpa polityka w duchu „Amerika first” i nałożenie ceł karnych na stal i aluminium z UE, Kanady i Meksyku, zmusza do szukania nowych sojuszy w światowym handlu. UE już od jakiegoś czasu zabiega o ściślejsze kontakty handlowe z krajami Ameryki Południowej, które należą do strefy wolnocłowej Mercosur. Aktualnie prowadzone są negocjacje. „Jeszcze nigdy dotąd nie byliśmy tak bliscy porozumienia” – dochodzą głosy z unijnych kręgów. Jednocześnie jest cały szereg nierozwiązanych problemów. W przyszłym tygodniu w Montevideo w Urugwaju przedstawiciele Komisji Europejskiej spotkają się z partnerami z Argentyny, Brazylii, Paragwaju i Urugwaju zrzeszonych w Mercosur.

Współpraca z UE oznaczałaby dla przedsiębiorstw z Ameryki Płd. miliardowe oszczędności, powstanie nowych miejsc pracy oraz przyczyniłaby się do wzrostu gospodarczego w tym regionie. UE negocuje w imieniu 28 państw członkowskich i wiąże nadzieje na eksport części samochodowych oraz lepszy dostęp do rynków Ameryki Południowej.

Chociaż niejasne jest czy porozumienie dojdzie do skutku, Bruksela zapewnia, że najpilniejsze kwestie muszą zostać uregulowane do października, gdyż przewidziane na wiosnę 2019 r. wybory do Parlamentu Europejskiego nie pozwoliłby na szybki powrót do negocjacji.