Uwaga na oszustów podszywających się pod PGE i Eneę. Ludzie tracą tysiące złotych

W sms-ie jest też zamieszczony link, który ma rzekomo służyć do uregulowania płatności. Jednak w żadnym wypadku nie należy w niego klikać. Jak przypomina gazeta, zrobił to bowiem m.in. jeden z mieszkańców powiatu krośnieńskiego. Po kliknięciu w link został on przekierowany do strony z wyborem banku, w którym ma konto i z którego chce wykonać przelew, a następnie do strony łudząco przypominającej tę, za pomocą której logował się do swojego banku.