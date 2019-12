Uwaga na plastikowe woreczki do gotowania kaszy. Zjadamy koktajl chemicznych substancji

Glifosat w kaszy gryczanej wykryły niedawno organizacje FoodRentgen i Fundacja Konsumentów, czym wywołały niemałe zamieszanie w mediach społecznościowych. To jednak niejedyny problem, uważać trzeba też na woreczki, w które pakowane są produkty. Mogą uwalniać chemiczne substancje, które przenikają do produktu, a potem do naszego organizmu.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Gotowanie kaszy w woreczkach jest szkodliwe. Sama chciałabym to wyeliminować ze swojej kuchni. (WP.PL, Fot: Agata Wołoszyn)

Ostatnie wyniki badań dotyczące przekroczeń normy glifosatu (herbicydu, często stosowanego do suszenia roślin) w kaszach gryczanych dostępnych na rynku, bardzo mnie zaniepokoiły. Okazało się, że w 4 na 10 przebadanych produktach, przekroczenia były tak duże, że konkretne partie muszą zostać wycofane z rynku.

Produkty, w których zaobserwowano znaczne odejście od normy to:

- Kuchnia Lidla, Kasza gryczana, 400 g,

- Risana, Kasza gryczana, prażona 400 g,

- Cenos, Kasza gryczana biała, 400 g,

- Janex, Kasza gryczana prażona, 1kg,

Niestety nie tylko zanieczyszczenia w kaszy budzą mój niepokój. Człowiek niepotrzebnie zapakował ten produkt w woreczki plastikowe. Miało nam to ułatwić życie, a stało się naszym przekleństwem. Te woreczki są produkowane z tworzywa, które pod wpływem gorącej temperatury wydziela groźny bisfenol A, który przenika do jedzenia.

WP.PL Podziel się

Oglądaj także: Nowość z dyskontu. Sprawdziliśmy, czy warto kupić ogrzewacze do rąk

- Gotowanie w plastikowych woreczkach może zwiększać uwalnianie substancji chemicznych w nich zawartych, które przenikają do produktu i są później przez nas spożywane. Niestety gotując w ten sposób, tracimy też bardzo dużo substancji odżywczych i mikroelementów zawartych w kaszy, bo przenikają do wody, którą potem wylewamy - komentuje dr n. med. Aleksandra Rutkowska biotechnolog, prezes Detoxed, spółki spin off Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i Politechniki Gdańskiej.

Jedząc kaszę ugotowaną w woreczkach, dostarczamy do naszego organizmu substancje niepożądane. Część trafia do wody, a część do produktu.

- Niektóre z tych substancji, kryjących się w plastikowych woreczkach, mogą mieć charakter endokrynnieczynny, czyli zwiększać ryzyko zaburzeń hormonalnych, a także niepłodności, raka piersi czy prostaty - dodaje dr Rutkowska.

WP.PL Podziel się

Ekspert rekomenduje powrót do tradycyjnych metod gotowania kaszy i ryżu, czyli na sypko. Mitem jest to, że gotowanie produktów bez woreczka trwa dłużej. - Wystarczy zalać jedną porcję kaszy lub ryżu - dwiema porcjami wrzącej wody, dodać odrobinę soli, gotować na wolnym ogniu, aż produkt wchłonie płyn i mamy cudowny posiłek, który zawiera wszystkie wartości odżywcze, makro i mikroelementy. Co ważne, nie ma w nim groźnych dla naszego zdrowia substancji - podsumowuje ekspert.

WP.PL Podziel się