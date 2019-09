Groźny bisfenol w plastikowych butelkach z wodą. Sami go uwalniamy

"Pij wodę" - przekonują dietetycy, trenerzy fitness i lekarze. Dostosowujemy się i codziennie nosimy przy sobie plastikową butelkę, którą wystawiamy na słońce, wkładamy do lodówki, zgniatamy, używamy wielokrotnie. Tym sposobem, oprócz wartościowych minerałów, wlewamy w siebie koktajl chemicznych związków, m.in. groźny bisfenol.

Bisfenol A to związek chemiczny, który wykorzystuje się do produkcji plastików. Nadaje on tworzywom większej elastyczności i wytrzymałości na urazy mechaniczne. Eksperci biją na alarm, bo ta substancja jest dla nas szczególnie niebezpieczna. Otyłość, nowotwory, problemy z płodnością to nie tylko wpływ złej diety, genów czy czynników środowiskowych. Swoją cegiełkę, a raczej cegłę, dokłada do tego bisfenol.