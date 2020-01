Użytkowanie wieczyste. Opłata przekształceniowa to nie koniec kosztów

Osoby, które uiściły opłatę przekształceniową, spostrzegły już, że to wcale nie koniec koszów. Swoje będzie trzeba oddać jeszcze w sądzie. - Sami jesteśmy zaskoczeni, dlaczego opłata jest taka wysoka - przyznają urzędnicy.

Opóźnienia są też we Wrocławiu. "Szacujemy, że do 5 proc. zaświadczeń nie zostanie wydanych w terminie do 31 grudnia z powodów obiektywnych, tj. toczących się postępowań dotyczących ustalenia opłaty, udzielenia pomocy publicznej, trwających podziałów nieruchomości lub innych regulacji stanów prawnych" – poinformował Wojciech Koerber z departamentu prezydenta, komunikacji społecznej.

Gorączka jednak panowała pod koniec roku w urzędach miejskich w całym kraju (a w niektórych wciąż trwa), gdyż te zgodnie z założeniami powinny rozesłać dokumenty do końca roku. Jak ma się do poślizgu urzędników kwestia bonifikat? Jak zapewniają pracownicy Urzędu Miasta, nie wpłynie on ani na wysokość bonifikaty, ani możliwość jednorazowej wpłaty. "Właściciele, którzy nie otrzymali zaświadczenia w tym roku, nie stracą prawa do bonifikaty" - zapewniają urzędnicy. Jeśli zaświadczenie zostanie wysłane przez Urząd w 2020 roku, to właściciel będzie miał 2 miesiące od jego otrzymania na decyzję co do wniesienia jednorazowej wpłaty i kolejne dwa na jej uiszczenie po wyliczeniu wysokości wpłaty.