Użytkownicy Netflixa na celowniku oszustów. Nie klikaj w ten link

Fałszywe wiadomości od Netflixa

Cyberprzestępcy podszywający się pod platformę Netflix przesyłają fałszywe wiadomości SMS. W treści wiadomości jest informacja o tym, że konto użytkownika musi zostać zaktualizowane. Link z wiadomości prowadzi do fałszywej strony, która jest bardzo podobna do prawdziwej strony Netflixa. Na stronie oszuści poza danymi logowania do serwisu wyłudzają także dane kart płatniczych - podaje CSIRT na portalu X.