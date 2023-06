Oszuści atakują. Na celowniku klienci Żabki

Bon od Żabki - nie klikaj w link

W przypadku kampanii phishingowej skierowanej do klientów Żabki oszuści informują w sms-ach o otrzymaniu rzekomego bonu do Żabki i dołączają link, który przekierowuje na podrobioną stronę internetową tej sieci. Bardzo ważne jest zwrócenie uwagi na nieprawidłowy adres URL strony, który może być nieznacznie zmieniony i daje jasny sygnał, że to przekręt.