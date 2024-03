VAT na żywność w górę. Biedronka zdradziła co z podwyżkami cen

Przypomnijmy, że już wcześniej podobne akcje ogłosiły sieci Lidl i Kaufland. Jak już informowaliśmy w WP, siec handlowa ogłosiła akcję "VAT STOP". Klienci dalej kupią ponad 1600 podstawowych produktów spożywczych w niskich cenach. Oferowanie niskich cen to jedno z naszych działań, które podejmujemy, aby chronić budżety polskich gospodarstw domowych - stwierdziła Aleksandra Robaszkiewicz, Head of Corporate Affairs and CSR w Lidl Polska.