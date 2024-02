Volkswagen Bank stawia na digitalizację i wprowadza nowe ułatwienia dla klientów

Volkswagen Bank (dostarczający usługi bankowe w ramach Volkswagen Financial Services) wprowadził do oferty dwie nowości. Pierwszą z nich jest udostępnienie klientom płatności mobilnych za pośrednictwem telefonu, zegarka lub opaski na rękę. Druga to możliwość otwarcia rachunku w sposób zdalny. Oba rozwiązania doskonale wpisują się w strategię Volkswagen Banku, który dąży do pełnej digitalizacji swoich usług.