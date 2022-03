Volkswagen ma problemy z produkcją. Wojna na Ukrainie utrudniła dostawy

Wojna na Ukrainie skutkuje trudnościami ukraińskich dostawców Volkswagena. Niemiecki koncern, który jest największym producentem samochodów w Europie, ostrzegł we wtorek o możliwym ograniczeniu produkcji. To może wstrzymać prace we flagowej fabryce VW w Wolfsburgu. W niektórych innych zakładach już stanęły taśmy.