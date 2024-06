Nowe "wolne" od pracy kupiło Polaków. Rzucili się na legalny urlop

Kto może skorzystać z urlopu w wymiarze godzinowym?

Pracownik ma prawo do zwolnienia na opiekę nad dzieckiem, jeśli w jego opiece znajduje się co najmniej jedno dziecko poniżej 14. roku życia. W takim przypadku może on skorzystać z dwóch dni lub 16 godzin urlopu, za które otrzyma pełne wynagrodzenie.