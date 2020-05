W budownictwie leje się wodę jak mało gdzie. Domy modułowe i drewniane mogą to zmienić

Zainteresowanie alternatywnym budownictwem rośnie w Polsce z miesiąca na miesiąc. Zwłaszcza w czasie epidemii. Zamknięci w blokach ludzie szukali niedrogich opcji, by zamieszkać poza miastami .

Klientów przekonuje zwykle cena - domy modułowe można często postawić nawet za kilkadziesiąt tysięcy złotych - i można je często postawić bez uzyskiwania pozwolenia na budowę. - Jednak koszty to nie wszystko - przekonują producenci. Podkreślają, że im na budowie mniej betonu, tym mniej zużytej wody.

Tomasz Szlązak jest przekonany, że można znacząco obniżyć w Polsce zużycie wody - na przykład stawiając drewniane osiedla, muzea, ale też biurowce. To trend widoczny zresztą na całym świecie. W Norwegii stanął niedawno nawet drewniany drapacz chmur - to 85-metrowy hotel Mjøstårnet.

- Zredukowaliśmy zużycie wody do minimum. Jest wykorzystywana na etapie posadzek, przy montowaniu płyt gipsowo-kartonowych oraz przy wykonywaniu mokrej elewacji - zapewnia Monika Wojtasik.

Przedstawiciele firm podkreślają, że ograniczyć użycie wody pozwalają nie tylko same materiały budowlane - czyli na przykład drewno zamiast betonu. Pozwala na to też sama technika budowy. Na przykład w przypadku domów modułowych firma przywozi na miejsce gotowe materiały i je składa. Nie trzeba natomiast przygotowywać betonowych fundamentów. Zamiast nich dom może opierać się np. na ramie stalowej. Takie rozwiązanie proponuje choćby polska firma Solace.

Oszczędność wody to nie wszystko

Jak przekonuje przedstawicielka Simple House, ograniczone zużycie wody to niejedyne korzyści ekologiczne z budownictwa alternatywnego.

- Drewno, które jest surowcem dla konstrukcji naszych budynków, jest materiałem nadającym się w pełni do odzysku i ponownego wykorzystania w celach budowlanych. W przeciwieństwie do betonu - dodaje.

Jak podkreśla, tradycyjne budynki generują na świecie 35 proc. całkowitej emisji gazów cieplarnianych i 40 proc. zużycia energii. - A domy alternatywne potrzebują znacznie mniej do ogrzania budynku. Warto też pamiętać, że lekkie domy szkieletowe mają doskonałe parametry termoizolacyjne - dodaje Wojtasik.

- Obecnie ekologia jest droga. To samo tyczy się technologii i materiałów budowlanych, wykorzystywanych w inwestycjach, które zaliczamy do ekologicznych. Dopiero gdy zainwestujemy w droższe rozwiązania, uzyskamy znacznie niższe koszty eksploatacji. Ale to kwestia kilku lat, gdy poniesione koszty zaczną się zwracać - opowiada Tomasz Szlązak.