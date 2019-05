W Ciechanowie pojemniki same sprawdzą, czy mieszkańcy dobrze segregują śmieci

Specjalne pojemniki od 10 maja będą automatycznie ważyły wrzucane odpady, by sprawdzić, czy mieszkańcy wywiązują się z obowiązku segregacji śmieci.. Nowy system na razie pilotażowo zostanie uruchomiony na jednym z ciechanowskich osiedli.

Nowy system ma zachęcić mieszkańców do segregacji. "Założenie jest takie, by dzięki kodom przypisanym do danego gospodarstwa, każde z gospodarstw w sposób odpowiedzialny prowadziło segregację, tak by faktyczne działania były zgodne ze złożonymi deklaracjami" - pisze urząd.