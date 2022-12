W domach będzie chłodniej. Tak Polacy oszczędzają na ogrzewaniu

62 proc. zaciskających pasa przyznaje, że to kryzys na rynku grzewczym zmusza ich do planowanych oszczędności. Z kolei 18 proc. osób twierdzi, że na ogrzewaniu planowało oszczędzić już wcześniej. Do tej grupy najczęściej należą najstarsi (powyżej 50. roku życia), najsłabiej zarabiający (do dwóch tysięcy złotych na rękę miesięcznie) i mieszkańcy małych miejscowości.