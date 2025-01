W Katowicach dostają kary za parkowanie po kilku miesiącach. Nawet 18 tys. zł

Mieszkańcy Katowic dostają wezwania do zapłaty za nieprawidłowe parkowanie po kilku miesiącach. W niektórych przypadkach kary sięgają nawet 18 tys. zł. Spór między kierowcami a urzędnikami narasta.

TVP Katowice donosi, że wysokie kary dotknęły mieszkańców, którzy przez ponad pół roku nieświadomie parkowali pojazdy w strefach płatnego parkowania. Wśród nich są osoby posiadające karty do bezpłatnego postoju.

18 tys. zł kary za parkowanie. Wezwania po kilku miesiącach

Kierowcy, z którymi rozmawiali dziennikarze regionalnej telewizji, przekonują, że nie wiedzieli, że łamią prawo. To sprawiło, że kary były naliczane przez kilka miesięcy i urosły do poziomu nawet 18 tys. zł.

Jak podkreślają, gdyby wcześniej otrzymali wezwanie do zapłaty, to należności byłyby znacznie niższe. Ich zdaniem sposób informowania o zaległościach jest nieodpowiedni.

Urzędnicy bronią się, zaznaczając, że obowiązkiem kierowcy jest przestrzeganie przepisów i terminowe płacenie za miejsca parkingowe w strefie płatnego parkowania. Co więcej, zawiadomienia informujące o braku płatności za parking mogą trafiać do kierowców do 5 lat od momentu parkowania.

- Zarządca czy organ egzekwujący ma na to 5 lat. Oczywiście to się musi rozpocząć od namierzenia, kto jest właścicielem danego pojazdu. Występujemy do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców o udostępnienie takich danych - wskazuje Dawid Kwiecień z Katowickiej Agencji Wydawniczej, cytowany przez TVP Katowice.

Kierowcy mają sami sprawdzać, czy zalegają z płatnościami

Każdy kierowca może sprawdzić swoje parkingowe zaległości na stronie spp.katowice.eu. Urzędnicy zalecają samodzielne monitorowanie tej sprawy, co oburza mieszkańców.

- Z jakiej racji ja mam chodzić i pytać się czy ja dostaję mandat - grzmi jeden z mieszkańców Katowic w rozmowie z regionalną telewizją.

Choć obowiązek samodzielnej weryfikacji potencjalnego mandatu jest zgodny z przepisami, to pojawiają się wątpliwości, czy to odpowiednie podejście.

To jest w pewnym sensie przerzucenie tego obowiązku. Państwo powinno działać dla dobra obywateli i z zaufaniem do nich, a nie tak jak ma to teraz miejsce, gdzie niektórzy są zobowiązani płacić właśnie kilkanaście tysięcy złotych dodatkowej opłaty, która jest legalna - ocenia prawnik Michał Skrzypczak, cytowany przez TVP Katowice.

Mieszkańcy spotkali się z radnymi miasta, aby zawalczyć o umorzenie swoich zaległości za parkowanie. Powołano komisję, która nie stwierdziła błędów po stronie Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów.

Kosztowny błąd na sklepowym parkingu

O tym, że trzeba regulować płatności za parking notorycznie przekonują się nie tylko mieszkańcy miast, w których funkcjonują strefy płatnego parkowania, lecz także klienci, którzy zostawiają auta na przysklepowych parkingach.

Przykładem może być małżeństwo z Bolesławca przyjechało na zakupy do galerii handlowej w swoim mieście. Para pobrała bilet z parkomatu i umieściła go za przednią szybą auta, zgodnie z regulaminem parkingu. Po zrobieniu zakupów, przy swoim pojeździe zastali parkingowego wypisującego im mandat.