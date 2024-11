Kierowcy nagminnie łamią zasady. Milionowe dochody z opłat w Warszawie

Obecnie w Warszawie obowiązuje jedna strefa płatnego parkowania. To oznacza, że kierowcy płacą identyczne stawki bez względu na to, czy zostawiają pojazd po prawej czy lewej stronie Wisły.

Opłata dodatkowa za brak płatności za postój pojazdu samochodowego w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego (SPPN) w Warszawie wynosi 200 zł, pod warunkiem że uregulujemy ją w ciągu 7 dni od dnia wystawienia dokumentu opłaty dodatkowej lub otrzymania wezwania do zapłaty. Powyżej 7 dni stawka kary rośnie do 300 zł.

"Dochody z tytułu opłat dodatkowych w 2023 r. wyniosły ok. 46,6 mln zł" - podkreśla rzecznik ZDM.

Parkowanie w SPPN w Warszawie jest płatne od poniedziałku do piątku od godziny 8:00 do 20:00. Minimalna opłata za postój to 50 gr - taka kwota pozwala na pozostawienie pojazdu w strefie przez 10 minut.