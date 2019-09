W każdy weekend znika część Warszawy

Warszawski Ratusz, we współpracy z Orange, przeprowadził badanie dotyczące liczby ludzi zamieszkujących Warszawę. Mieszkańców jest 2,070 miliona, ale w każdy weekend liczba ta spada o 200 tys.

W maju 2018 roku liczba mieszkańców Warszawy w dniach roboczych wynosiła około 2,275 mln. W nocy liczba ta spadała do 2,07 mln. W weekend liczba osób śpiących w Warszawie wynosi 1,874 mln. Oznacza to, że w weekend z Warszawy wyjeżdża około 200 tys. osób.

W tygodniu najwięcej osób przyjeżdża do Warszawy z powiatu wołomińskiego (70 tysięcy), pruszkowskiego (48,5 tysiąca) i piaseczyńskiego (46,5 tysiąca). Na weekend najwięcej osób porusza się po różnych miejscowościach w woj. mazowieckim (196 tys.), część jedzie do woj. Lubelskiego (11 tys.) i do woj. Łódzkiego (10,5 tys.).