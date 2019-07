W lipcu opłaca się przejść na emeryturę. Świadczenia nawet o kilkaset złotych wyższe

Minął już najgorszy miesiąc na składanie wniosków o przejście na emeryturę. W czerwcu taki ruch się po prostu nie opłacał. Ci, którzy poczekali do lipca zyskali nawet kilkaset złotych miesięcznie.

- To nie jest tak, że osoby z czerwca są stratne - waloryzacja przecież i tak zawsze jest. I zawsze jest też dodatnia, nawet jak średnie pensje w kraju spadają. Emeryci z czerwca więc zyskują, problem w tym, że mniej niż ci z innych miesięcy. A może chodzić o kilka procent świadczeń wypłacanych co miesiąc - mówił niedawno w rozmowie z money.pl Jeremi Mordasewicz z Konfederacji Lewiatan, ekspert ds. emerytalnych.

To, że czerwcowi emeryci są traktowani nieco inaczej, nie jest bynajmniej tajemnicą. Przyznaje to nawet sam ZUS. - Jeżeli dana osoba składa wniosek emerytalny od stycznia do maja albo od lipca do grudnia, ma waloryzowane konto ze składkami emerytalnymi rocznie i kwartalnie. Natomiast osoba, która odchodzi z pracy w czerwcu, ma tylko waloryzację roczną - bez kwartalnej - przyznaje money.pl Bartłomiej Celejewski z biura prasowego Zakładu.