Rząd zirytował wędkarzy. Pytają: Jesteśmy sami nad wodą, komu - oprócz ryb - zagrażamy?

Do naszej redakcji - za pośrednictwem #dziejesie - dociera mnóstwo informacji, ale i pytań. W ostatnich dniach przynajmniej kilkadziesiąt osób pytało o to, czy wędkowanie i wyjście na ryby jest dopuszczalną formą spędzania wolnego czasu. W Polsce może być nawet około miliona wędkarzy, więc ta kwestia dotyczy naprawdę sporej grupy ludzi.

Obecnie PZW zajmuje jednoznaczne stanowisko, bazujące na informacji Departamentu Rybołówstwa w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Urząd ten wypuścił w obieg informację o rządowych zakazach, przypominając, że aktualnie obowiązują przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. Dotyczą one ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Prawnicy zwracają uwagę na brak podstawy prawnej do wprowadzenia zakazów poruszania się, ale nie przeszkadza to policji we wlepianiu mandatów rowerzystom, biegaczom czy ludziom myjącym swoje samochody.

- Niniejsze rozporządzenie zasadniczo zaostrzyło wcześniej obowiązujące zakazy wprowadzone przez Ministra Zdrowia, jednocześnie utrzymując na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 11 kwietnia 2020 r. zakaz przemieszczania się osób, z pewnymi wyjątkami określonymi w § 5. Do wyjątków tych NIE należy uprawianie amatorskiego połowu ryb. W związku z powyższym jednoznacznie należy stwierdzić, iż uprawianie wędkarstwa na mocy przytoczonych przepisów jest aktualnie ZABRONIONE. Zakaz ten dotyczy zarówno grup, jak i pojedynczych osób i wynika nie tylko z troski o zdrowie i życie samych wędkarzy, ale również z troski o zdrowie i życie wszystkich mieszkańców Polski i jest związane z bardzo wysoką zaraźliwością wirusa wywołującego chorobę COVID-19 - informuje Polski Związek Wędkarski swoich członków.

Ale nie jest to jedyne możliwe podejście do obecnych przepisów.

- Polski Związek Wędkarski nie posiada kompetencji prawnych do zarządzania jakichkolwiek ograniczeń w przemieszczaniu się wędkarzy (byłoby to naruszeniem Waszych konstytucyjnych wolności i praw - stanowi o tym wprost art. 31 ust. 3 Konstytucji RP). Na pytanie "czy mogę swobodnie wędkować?" każdy zainteresowany jest zobowiązany odpowiedzieć sobie sam, po uprzednim zapoznaniu się z aktualnymi zasadami bezpieczeństwa - informują przedstawiciele okręgu PZW w Kielcach.

- Na wiele zadawanych przez Was pytań nie jesteśmy w stanie udzielić konkretnych odpowiedzi, ponieważ przekraczają one nasze prawne kompetencje. Warto pamiętać, iż powyższe zasady opublikowane przez Ministerstwo Zdrowia dają dość szerokie pole do interpretacji - szczególnie przez służby bezpieczeństwa oddelegowane do ich egzekwowania (policja, straż miejska). Oznacza to, że każda osoba powyżej 18. roku życia ponosi odpowiedzialność za własne czyny i musi pogodzić się z ryzykiem nałożenia na nią kary finansowej, w przypadku interpretacji zasad na jej niekorzyść - piszą w komunikacie, apelując jednocześnie o rozsądek i rozwagę.