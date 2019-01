W polskich marketach możesz zapłacić w euro. Ale trzeba uważać na kurs

Do wprowadzenia euro w Polsce jeszcze daleka droga, ale w wielu polskich marketach można już płacić w tej walucie - zwłaszcza w przygranicznych miastach. Warto jednak uważać na kurs - bo można nie wyjść na tym najlepiej.

Co ciekawe, kurs jest wszędzie inny. W dniu, w którym średni kurs euro to 4,29 zł, w Carrefourze kurs wynosił nieco więcej - 4,34. W Auchan wynosił natomiast 4,21, a w Media Markt - już 4,17.

Możliwość płacenia w euro jest zresztą mocno promowana przy sklepach. Kto się decyduje? Pytam o to ekspedientkę w Media Markt. Odpowiada, że w markecie często bywają Niemcy, więc mimo niskiego kursu zakupy i tak im się opłacają. Na pytanie, czemu w takim razie informacja o możliwości płacenia w euro jest podana tylko w języku polskim, argumentu już nie znajduje.

- Często są to polscy Niemcy, którzy wychowali się w naszym kraju. Zarabiają w euro, ale bardziej im się opłaca robić zakupy po polskiej stronie. No i oczywiście znają ciągle język polski - dodaje po chwili.

W markecie Carrefour w szczecińskim centrum handlowym Molo , oddalonym o kilka kilometrów od granicy, kurs euro wynosi 4,34 zł. To dokładnie tyle samo, ile wynosi kurs w kantorze w tym samym centrum. Informacja o tej możliwości jest i po polsku, i po angielsku. Płacenie w euro nie każdemu może się jednak wydawać wygodne. Po pierwsze, sklepy przyjmują zwykle tylko banknoty, a po drugie - reszta jest zwykle wydawana w złotówkach.

Pytam ekspedientkę w innym sklepie, czy mimo wszystko znajdują się chętni na płacenie euro. - Powiem tak , nie ma dnia, by ktoś nie skorzystał z takiej możliwości. Niemcy mniej chętnie niż Polacy płacą kartami, więc dla nich to jest fajna opcja - słyszę.

W euro zapłacisz nawet w Lidlu. Ale tylko przy granicy

W euro można płacić nawet w wybranych marketach sieci Lidl . Dotyczy to jednak tylko przygranicznych miejscowości. - Aktualnie na liście obiektów, gdzie jest taka możliwość, znajdują się sklepy zlokalizowane m.in. w Kostrzynie, Słubicach, Zgorzelcu, Bogatyni, Gubinie, Szklarskiej Porębie, Suwałkach, Świnoujściu, Kołobrzegu, Międzyzdrojach oraz w Kamieniu Pomorskim - mówi WP Aleksandra Robaszkiewicz, communications manager Lidl Polska.

Robaszkiewicz zapewnia, że w Lidlu zasady ustalania kursu są przejrzyste. - Kurs z euro na PLN obowiązujący w danym dniu to kurs średni ogłoszony przez Narodowy Bank Polski z poprzedniego dnia roboczego - tłumaczy.

Listę sklepów, w których można płacić w euro, wysłała nam również firma JMP, właściciel sieci Biedronka. Jest na niej ok. 200 punktów - są to głównie miejscowości przygraniczne, ale też atrakcyjne turystycznie, na przykład Zakopane, Kołobrzeg czy Szczyrk. W euro można płacić też w wielu Biedronkach w Krakowie oraz w kilku w Szczecinie. Co ciekawe, taka możliwość jest tylko w jednym sklepie w Poznaniu, a w Warszawie, Łodzi czy Wrocławiu nie ma żadnej Biedronki, w której można płacić w tej walucie.