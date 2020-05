W Rzeszowie metra nie będzie. Ale może tam powstać pierwszy w Polsce monorail

Czym jest monorail? Najczęściej określa się go jako alternatywę dla metra. To naziemna kolejka, posadowiona na słupach. Wagoniki kolejki poruszają się po szynie, całość napędzana jest gumowymi kołami. Koła nie są umieszczone pionowo, jak w samochodzie, ale poziomo i stykają się ze ściankami konstrukcji. Monorail jest cichy, może poruszać się bez maszynisty i nie zajmuje wiele miejsca – bo jeździ nad ziemią. W Polsce takiej kolejki jeszcze nie ma.

Monorail jest wielkim marzeniem prezydenta Rzeszowa, Tadeusza Ferenca. Władze miasta podpisały już list intencyjny z firmą Suningwell. To obecny dzierżawca Huty Częstochowa. Zadaniem firmy byłoby wyprodukowanie wszelkich części stalowych do rzeszowskiej kolejki. Chodzi zarówno o szyny i słupy, jak i blachy do budowy wagoników. Za część technologiczną miałby odpowiadać chiński koncern CCCC - China Communications Construction Company Ltd. Firma wykonała już wstępne studium projektu.